Aksaray'da hafif ticari aracın bariyerlere çarptığı kazada 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ahmet Fırat (42) idaresindeki 34 GB 9028 plakalı hafif ticari araç, Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy gişeleri Bozkır mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ömer (45), Fatma (37), Şevval (14) ve Havva Gül Fırat (9) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Havva Gül Fırat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza yapan ailenin bayram ziyareti için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya gittiği öğrenildi.

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