Aksaray'da otomobil bariyerlere çarptı, 4 kişi yaralandı
AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
İbrahim Cemal Erkenci (56) idaresindeki 06 TUG 08 plakalı otomobil, Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy gişeleri mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada sürücüyle araçtaki Hüseyin (81), Belma (55) ve Zeliha Erkenci (73) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Zeliha Erkenci'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.