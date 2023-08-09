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        Bedensel engelli çift, şampiyonalara birbirlerinden güç alarak hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 11:51
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        Bedensel engelli çift, şampiyonalara birbirlerinden güç alarak hazırlanıyor
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        AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da yaşayan bedensel engelli milli para atıcı Hakan ile Suzan Çevik çifti, hayatın her alanında olduğu gibi gönül verdikleri spor dalında da ortak hareket ediyor.

        Bebek yaşlarda çocuk felci geçiren 47 yaşındaki Hakan ile 46 yaşındaki Suzan Çevik zamanla yürüme yetisini kaybetti.

        Arkadaşlarının tavsiyesiyle para atıcılığa yönelen çift, Aksaray'da 2008'de düzenlenen Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda tanıştı. Bir süre sonra evlilik kararı alan Hakan ile Suzan Çevik çifti, 14 yıldır mutlu bir yaşam sürüyor.

        Ulusal ve uluslararası birçok şampiyonada milli formayı giyen çiftin hedefi, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek.

        Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren çift, Hollanda'da 8-20 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

        - Hakan Çevik, eşini yalnız bırakmamak için çok çalıştı

        Hakan Çevik, AA muhabirine, 1 yaşında geçirdiği çocuk felcinin ardından yüzde 90 engelli kaldığını söyledi.

        Atıcılık sporuna, milli sporcu arkadaşının tavsiye etmesiyle başladığını anlatan Çevik, "Eşimle bu spor sayesinde tanıştım. Eşim sürekli ülke içinde ve dışında şampiyonalara gidiyordu. Onu yalnız bırakmamak için azimle çalıştım ve milli takıma kadar yükseldim. Milli formayı giymeyi çok istiyordum, bunu başarmak beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.

        Çevik, milli takımdaki antrenörlerinin kendisine çok şey kattığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Kamplarda öğrendiklerim, tecrübelerim ve diğer sporculardan gördüğüm atış teknikleriyle kendimi geliştirdim. 2016 Paralimpik Oyunları'na katıldım. 2018'de Kore'de düzenlenen Paralimpik Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda, dünya üçüncüsü oldum. Avrupa ikinciliğim var. Birçok uluslararası şampiyonada derecelerim var. Milli takımın başarısı için yaz kış demeden eşimle, poligonda antrenman yapıyoruz."

        - Suzan Çevik: "Zorlukları aşarak ailelerimizin de desteğiyle güzel bir hayat kurduk"

        Yüzde 90 engelli Suzan Çevik ise 2002'de arkadaşıyla gittiği poligonda atış yaptığını, o günden sonra bu spora başladığını dile getirdi.

        İlk atışlarında iyi dereceleri vurduğunu aktaran Çevik, şunları söyledi:

        "Hocam da atışlarımı beğenince kısa bir çalışmanın ardından katıldığım Denizli'deki Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Bu da beni çok mutlu etti. Ardından 2008'deki Türkiye Şampiyonası için Aksaray'a geldim. Eşim Hakan ile burada tanıştım. O bu spora yeni başlamıştı, ona tavsiyelerde bulundum. Ardından birbirimizi tanıdık, kişiliğimizin uyduğunu fark ettik. Yedi ay görüştükten sonra da hayatımızı birleştirmeye karar verdik. İki engelli için hayatı birleştirmek kolay değil. Bizler zaten soru seven insanlarız. Zorlukları aşarak ailelerimizin de desteğiyle güzel bir hayat kurduk."

        2008, 2016 ve 2020'de Paralimpik Oyunları'na katıldığını, sayısız Avrupa ve dünya şampiyonalarında milli formayı giydiğini vurgulayan Çevik, sporun insanın hayatını değiştirdiğini, engellilerin sporla yaşamını şekillendirebileceğini kaydetti.

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