Paralimpik badmintoncu milli takımın başarısı için çalışıyor

AKSARAY (AA) - AĞIT ERDİ ULUKAYA - Arkadaşının tavsiyesiyle başladığı para badmintonda milli takıma kadar yükselen 42 yaşındaki Ali Altıparmak, hedefleri için mücadele veriyor.

Halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazili olan Altıparmak, 2011'de arkadaşının tavsiyesiyle para badmintonla tanıştı.

Hobi amaçlı başladığı sporda kendisini geliştiren Altıparmak, aldığı derecelerin ardından milli formayı giymenin gururunu yaşıyor.

Katıldığı 7 Türkiye Şampiyonası'nda 6 birinciliği olan milli sporcu, Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'ndeki kampta milli takımla çalışmalarını sürdürüyor.

- "Elimizden gelenin en iyisini yaparak en iyi dereceleri kazanacağız"

Altıparmak, AA muhabirine, hazırlık kampında özverisi yüksek bir çalışma ortaya konulduğunu söyledi.

Kamp sürecinin oldukça yoğun ve başarılı ilerlediğini belirten Altıparmak, şöyle konuştu:

"Antrenörlerimizin tecrübelerinden faydalanarak çalışmalara devam ediyoruz. Hatalarımızı ve eksikliklerimizi düzeltiyorlar. Günde çift antrenman yaparak çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak en iyi dereceleri kazanacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda iyi dereceler elde etmek istiyoruz. Hedefimiz, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak."

Sportif aktivitelerle hayata pozitif bakmaya başladığını anlatan Altıparmak, "Yapamadığım tek şey, boyumdan uzun bir raftaki tabağı almaktı. Onu da sandalyeye çıkarak başarıyorum. Bununla yaşamayı öğrendim artık." dedi.

- Mehmet Fatih Yüksel: "Ali kendine has tarzıyla takımın enerji kaynağı"

Para Badminton Milli Takım Başantrenörü Mehmet Fatih Yüksel ise kampın verimli geçtiğini, güzel bir çalışma temposu içinde olduklarını dile getirdi.

Sporcusu Ali'nin SH6 cüce kategorisinde yarıştığını ve takımın neşe kaynağı olduğunu vurgulayan Yüksel, "Diğer sporcular da Ali'yi seviyor. Ali, büyük bir azim örneği, kendisi yaptığı dereceler sonrası milli takıma seçilmeye hak kazandı. Ali'nin esprili kişiliği var, kamp ortamının güzel geçmesine de katkı sağlıyor. Kendine has tarzıyla takımın enerji kaynağı." ifadelerini kullandı.