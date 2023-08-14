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        Aksaray'da yere düşen kulaklı orman baykuşu yavrusunu vatandaşlar yuvasına bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 17:21
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        Aksaray'da yere düşen kulaklı orman baykuşu yavrusunu vatandaşlar yuvasına bıraktı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde yere düşen kulaklı orman baykuşu yavrusu, vatandaşlar tarafından yerine konuldu.

        Hükümet Konağı yanında bulunan parktaki ağaçta yuvası bulunan yavru kulaklı orman baykuşu, yuvasından düştü.

        Hükümet Konağı'nda çalışan Dursun Altan ve trafik polisi Muhammet Ateş, aşırı sıcaklardan dolayı susuzluktan bitkin düştüğü gözlenen yavru kuşu yerden alarak su verdi.

        Suyu içen yavru baykuş kendine gelirken, daha sonra yuvasına bırakıldı.

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