Aksaray'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
AKSARAY (AA) - Aksaray'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Gökhan K. (30) idaresindeki 68 ADP 187 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Ortaköy yolu Akin köyü mevkisinde Orhan Y. (41) yönetimindeki 68 ACC 571 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Gökhan K'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü Orhan Y. ile araçlardaki Mertcan Ç. (17), İbrahim C. (37) ve Yaşar K. (54) sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.