TransAnatolia yarışının Aksaray etabı tamamlandı Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından olan ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen TransAnatolia'nın Aksaray etabı sona erdi.

Anadolu Ajansı Giriş: 06.09.2023 - 20:25 Güncelleme: 06.09.2023 - 20:28 facebook

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