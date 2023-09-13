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        Aksaray'da lise öğrencileri ektikleri sebzelerin hasadını yaptı

        Aksaray'da bir lisenin bahçesine okul öğrencileri tarafından ekilen sebzelerin hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:55 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:03
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        Aksaray'da lise öğrencileri ektikleri sebzelerin hasadını yaptı
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        Eskil Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri bahar ayında ekimini yaptığı sebzelerin hasadını yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Eskil Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Zeynel Ermiş, AA muhabirine, okulun 2021 yılında proje okulu olarak açıldığını söyledi.

        Okul bahçesinin belli bir alanında sebze ekmek isteyen öğrencilere destek çıktığını belirten Ermiş, şöyle konuştu:

        "Bizde okul idaresi ve öğretmenler olarak bu projeye destek verdik. Yaz aylarına girmeden toprak işlendi, sonra alınan fideleri topraklarla buluşturduk. Yazın öğrencilerimiz okula gelerek hem sulama hem zararlı otların temizlenmesi konusunda çalışmalarda bulundular. Şimdi de hasat yapıyoruz. Bahçemizde, domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, soğan, kavun, karpuz, altın çilek, ayçiçeği gibi ürünleri ektik. Okulumuz aynı zamanda yatılı. Bahçemize ektiğimiz ürünleri öğrencilerimiz toplayarak hem organik sebze yiyor hem de okul giderlerini asgariye düşürüyoruz."

        11. sınıf öğrencilerinden Elif Altan ise yaz aylarında tüm bakımını yaptıkları sebzeleri toplayarak aşçıya verdiklerini gönül rahatlığıyla yediklerini ifade etti.

        Osman Sanlav da proje kapsamında tüm arkadaşlarıyla toprağı işlediklerini şimdi de toplamaya başladıklarını kaydetti.​​​​​​​

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