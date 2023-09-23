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        Eskil'de küresel ısınma konulu tiyatro gösterisi yapıldı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde "Ana, gökyüzü delinmiş" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 10:57 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:59
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        Eskil'de küresel ısınma konulu tiyatro gösterisi yapıldı
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde "Ana, gökyüzü delinmiş" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

        Tiyatro yazarı Ümmiye Koçak ve ekibinin yer aldığı tiyatro oyununu sahnelemek için 8 kişilik ekibiyle sahneye çıktı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine, oyunun iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya dikkat çektiğini söyledi.

        Genel itibariyle kırsal bölgedeki vatandaş ve öğrencilerin bilinçlendirildiğini ifade eden Kılıçer, "Küresel ısınma konusunda farkındalık oluşturan tiyatro yazarı Ümmiye Koçak ve ekibini tebrik ediyorum. İyilikle, güzellikle her şeyin üstesinden gelineceğini anlatan gösteriye, ilçe halkı ve öğrenciler yoğun katılım sağladı. Bu gibi sosyal farkındalık oluşturan çeşitli etkinliklerimiz devam edecektir." dedi.

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