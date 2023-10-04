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        Tarım bölümü öğrencileri yetiştirdikleri ayçiçeğiyle ihtiyaç sahibi arkadaşlarına destek oldu

        HACI ÖZKAN - Aksaray'da meslek lisesi öğrencilerinin öğretmenlerinin desteğiyle ihtiyaç sahibi arkadaşları için ektikleri ayçiçeğinin hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:07 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:07
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        Tarım bölümü öğrencileri yetiştirdikleri ayçiçeğiyle ihtiyaç sahibi arkadaşlarına destek oldu
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        HACI ÖZKAN - Aksaray'da meslek lisesi öğrencilerinin öğretmenlerinin desteğiyle ihtiyaç sahibi arkadaşları için ektikleri ayçiçeğinin hasadı yapıldı.

        Eskil Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri tarafından okulun yanında bulunan atıl durumdaki 14 dekarlık alana çerezlik ayçiçeği ekildi.

        Sulama, gübreleme, bakım ve hasadı öğrenciler tarafından yapıldıktan sonra tüccara satılan 5 ton üründen elde edilen gelirle 25 öğrenciye yardım edildi.

        - "Öğrencilerimizin emeği çok"

        Okul Müdürü Mustafa Bozdağ, AA muhabirine, 260 öğrencinin bulunduğu okulda 41 tarım alanı öğrencisi için uygulamalı ders projeleri hazırladıklarını söyledi.

        Okulun boş arazilerini tarım amaçlı kullanmaya başladıklarını belirten Bozdağ, "Öğrencilerimizin emeği çok. Güzel bir çalışma oldu. Verim gayet iyi. Çerezlik ayçiçeğinden elde ettiğimiz geliri, okulumuzdaki ihtiyaç sahibi öğrenciler ve okulun ihtiyaçları için kullandık. Gelecek yıllarda değişik ürünleri ekmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        Öğrencilerden Kaşif Kılıç ise atıl durumdaki araziyi değerlendirmenin herkese katkısı olacağını dile getirdi.

        Derslerde öğrendikleri sulama, gübreleme ve diğer tarım işlerini arkadaşlarıyla uygulamalı yaptıklarını anlatan Kılıç, "Ayçiçeğinin ekiminin nasıl yapıldığını ve hasat dönemine kadar nasıl büyüdüğünü uygulamalı olarak görmüş olduk. Tarım alanı öğrencileri bu şekilde eğitimin faydasını mezun olduktan sonra görecektir. Buradan elde ettiğimiz gelirle de hem arkadaşlarımızın hem de okulumuzun yanında olduk." ifadesini kullandı.

        Öğrencilerden Sinan Can Tosun da çok güzel bir projeyle ayçiçeğini ektiklerini ve hasat yaptıklarını kaydetti.

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