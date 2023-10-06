Eskil Belediyesi sıcak asfalt şantiyesi hizmete girdi
Eskil Belediyesi'nce yapımı tamamlanan sıcak asfalt şantiyesi hizmete açıldı.
Eskil Belediyesi'nce yapımı tamamlanan sıcak asfalt şantiyesi hizmete açıldı.
Eksil Belediye Başkanı Necati Belgemen, AA muhabirine, artık yolların yapılması için dışarıdan sıcak asfalt getirmeye gerek kalmadığını söyledi.
Sıcak asfalt şantiyesinin tamamlanarak hizmete aldıklarını belirten Belgemen, "Hedefimiz Eskil’de asfaltsız yol kalmaması yönünde. İlçe merkezindeki yollarımız kilitli taşla yapılmıştı. Doğal gaz hattıyla bu yollar perişan bir hale geldi. Şimdi şantiyemiz sayesinde tüm yollarımızı sıcak asfaltla yapımına başlayacağız." diye konuştu.