Aksaray'da "2. Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali" yapıldı Aksaray'da bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla Aksaray Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 2. Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali düzenlendi.

Aksaray'da bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla Aksaray Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 2. Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali düzenlendi.

Merkeze bağlı Karkın köyü etkinlik alanında gerçekleştirilen festival, mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Hasan Dağı eteklerinde yer alan 13 köyün bağlarından getirilen üzümler ve yöresel ürünlerin sergilendiği etkinlik alanında atlı jandarma timleri de ilgi gördü.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, yaptığı konuşmada, kurum olarak hibe desteklerinin ülke genelinde artarak sürdüğünü belirtti.

Aksaray'da bugüne kadar 801 projeyi desteklediklerini ifade eden Antalyalı, "Aksaray'da pek çok yatırım var. Kentte bin 350 kişi iş sahibi oldu. Üzüm kurutma ve pekmez üretimi için destek verdiğimizi duyurmak istiyorum. Yatırımcı kardeşlerimizi kurumumuza bekliyorum. Aksaray'da inşallah yatırımlarımızı yaygınlaştıracağız. Bu yıl 2'si düzenlenen Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali hayırlı olsun." dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de yaptığı konuşmada festival kapsamında Hasan Dağı bölgesindeki üzüm ve pekmez üretimini tanıtmayı ve arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Hasan Dağı çevresinde yetişen üzümün çok kaliteli bir pekmezi olduğuna işaret eden Dinçer, şunları kaydetti:

"Aksaray'ımız tarımsal üretimlerin birçoğunda önlerde yer alıyor. Kentte rakamsal olarak 14 bin dönüm alanda üzüm yetiştiriliyor. Üretilen üzümlerin yaklaşık 11 tonu bağından hasat ediliyor. Hasatlar pekmeze dönüşerek ülke geneli ve yerelde tüketime sunuluyor. Festivalimizde pekmezin hangi aşamalardan geçerek soframıza geldiğini göreceğiz. Bir festivali daha yerine getirmenin sevinci içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın festivale 7'den 70'e yoğun katılımını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aksaray'ımızın pekmezi ülkemize şifa olsun."

Dinçer, bu tür etkinliklerin hem bölgenin tanıtımı hem de çiftçilerin ekonomisine katkı sağlaması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Festival kapsamında bağ bozumu, pekmez kaynatma yarışması, konserler, çocuk oyunları, folklor ve atlı jandarma timleri gösterisi düzenlendi.

Festivale Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.