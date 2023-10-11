Güney Kore Hwaseong Şehri Meclisi Üyeleri, Eskil Belediye Başkanı Belgemen'i ziyaret etti Güney Kore Hwaseong Şehri Belediye Meclisi üyeleri, Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen'i ziyaret etti.

Güney Kore Hwaseong Şehri Belediye Meclisi üyeleri, Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen'i ziyaret etti.

Belgemen, ziyaretin, iki şehir arasındaki dostluk ve işbirliğini pekiştirmek için gerçekleştirildiğini söyledi.

Misafirlere Eskil'in tarihi, kültürel ve ekonomik özelliklerinin anlatıldığını belirten Belgemen, "İlçemizin gelişimi için planladığımız projelerden bahsettik. Hwaseong ile dostluk köprülerimiz 2022'de Tuz Gölü'ne yapılan yatırımla başladı. Misafirlerimizi hem ilçemizde hem de Tuz Gölü'nde ağırladık." dedi.

Program hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.