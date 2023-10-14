Aksaray'da 5. Kitap Günleri başladı
Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Kitap Günleri" başladı.
Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "Kitap Günleri" başladı.
Pazar pazarı fuar alanında gerçekleştirilen ve dokuz gün sürecek etkinlikte, okuyucular, kitap ve yazarlarla buluşturulacak.
Etkinliğin ilk gününde bazı yazarlar kitaplarını imzaladı.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Kitap Günleri'nde 29 yazar, 95 yayınevi ve 500 binin üzerinde kitabın vatandaşları beklediğini söyledi.
Dinçer, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.