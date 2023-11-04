Aksaray'da babasının kullandığı traktörden düşen çocuk öldü
Aksaray'da babasının kullandığı traktörden düşen üç yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Aksaray'da babasının kullandığı traktörden düşen üç yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Cankıllı köyünde tarlasına tohum ektikten sonra traktörle evine dönen Zübeyir Y'nin (29) yanında duran çocuğu Ayaz Y. (3) araçtan düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ayaz Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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