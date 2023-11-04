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        Aksaray'da babasının kullandığı traktörden düşen çocuk öldü

        Aksaray'da babasının kullandığı traktörden düşen üç yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 22:36 Güncelleme: 04.11.2023 - 22:38
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        Aksaray'da babasının kullandığı traktörden düşen çocuk öldü
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        Aksaray'da babasının kullandığı traktörden düşen üç yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Cankıllı köyünde tarlasına tohum ektikten sonra traktörle evine dönen Zübeyir Y'nin (29) yanında duran çocuğu Ayaz Y. (3) araçtan düştü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ayaz Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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