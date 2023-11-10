Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da Cumhuriyet'in 100. yılında yüz satır kitap okuma etkinliği yapıldı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:44 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da Cumhuriyet'in 100. yılında yüz satır kitap okuma etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray’ın Eskil ilçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

        Eskil Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından meydanda düzenlenen etkinliğe, Eskil Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, Belediye Başkanı Necati Belgemen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer ve çok sayıda öğrenci katıldı.

        Eskil Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Himmet Öksün, AA muhabirine, Cumhuriyetin 100’üncü yılında yüz satır kitap okuma etkinliği düzenlendiklerini söyledi.

        10 Kasım’da etkinliği düzenlendiklerini belirten Öksün, şöyle konuştu:

        "Etkinliğimizin amacı, Cumhuriyetin kuruluşun 100. yılında ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla etkinliği düzenledik. 10 Kasım'da öğrencilerimizle kitap okuma etkinliği düzenleyerek, Atatürk'e minnettarlığımızı belirtmek istedik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları

        Benzer Haberler

        Aksaray'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
        Aksaray'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 6 kişi yaralandı
        Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı
        Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı
        Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı kaza yaptı: 2 yaralı
        Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı kaza yaptı: 2 yaralı
        Voleybolcu Büşra Kılıçlı'nın kullandığı otomobil ile hafif ticari araç çarp...
        Voleybolcu Büşra Kılıçlı'nın kullandığı otomobil ile hafif ticari araç çarp...
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu'ndan "10 Kasım" mesajı
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu'ndan "10 Kasım" mesajı
        İstanbul'dan Gazze'ye yürüyüş başlatan grup Aksaray'a geldi
        İstanbul'dan Gazze'ye yürüyüş başlatan grup Aksaray'a geldi