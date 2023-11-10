Aksaray'da Cumhuriyet'in 100. yılında yüz satır kitap okuma etkinliği yapıldı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Eskil Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından meydanda düzenlenen etkinliğe, Eskil Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, Belediye Başkanı Necati Belgemen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Eskil Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Himmet Öksün, AA muhabirine, Cumhuriyetin 100’üncü yılında yüz satır kitap okuma etkinliği düzenlendiklerini söyledi.

10 Kasım’da etkinliği düzenlendiklerini belirten Öksün, şöyle konuştu:

"Etkinliğimizin amacı, Cumhuriyetin kuruluşun 100. yılında ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla etkinliği düzenledik. 10 Kasım'da öğrencilerimizle kitap okuma etkinliği düzenleyerek, Atatürk'e minnettarlığımızı belirtmek istedik."