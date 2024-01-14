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        Tırmandıkları Hasan Dağı'ndan inişte düşüp yaralanan dağcı helikopterle kurtarıldı

        Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan kadın dağcı, helikopterle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 21:10 Güncelleme: 14.01.2024 - 21:55
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        Tırmandıkları Hasan Dağı'ndan inişte düşüp yaralanan dağcı helikopterle kurtarıldı
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        Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan kadın dağcı, helikopterle kurtarıldı.

        Hasan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren 11 kişilik dağcı ekibi, tırmanış sonrası iniş için harekete geçti.

        Dönüş sırasında Ezgi Yıkılmaz (30) dengesini kaybederek düşüp ayağından yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası AFAD, jandarma ve UMKE’den oluşan 23 kişilik arama kurtarma ekibi, bölgeye sevk edildi.

        Ekipten 3 kişi Yıkılmaz'ın yanında kalırken diğer 7 kişi kendi çabalarıyla dağdan indi.

        Yaklaşık 3 saat sonra bulundukları yerden Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri helikopterle alınan Yıkılmaz ve 3 arkadaşı, güvenli bölgeye indirildi.

        Yaralı Ezgi Yıkılmaz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Diğer yandan Yıkılmaz'ın ekip arkadaşı, dağda bir kaza gerçekleştiğini belirterek, "Biz doğa sporları yapan birkaç arkadaş toplanıp tırmanışa çıkmıştık. Hepimiz profesyoneliz ama doğada herhangi bir olumsuzluk olabiliyor. Sağ olsunlar geldiler, yardımcı oldukları için teşekkür ederiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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