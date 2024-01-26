Aksaray'da bir kişi boşandığı karısını bıçakla yaraladı Aksaray'da boşandığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da boşandığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta bakıcı olarak çalışan Handan A. (37) ile bir ay önce boşandığı Fatih A. (47) otoparkta tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih A. üzerindeki bıçakla Handan A'yı yaraladı.

Handan A, görev yaptığı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Fatih A'yı gözaltına aldı.