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        Aksaray'da bir kişi boşandığı karısını bıçakla yaraladı

        Aksaray'da boşandığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:45
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        Aksaray'da bir kişi boşandığı karısını bıçakla yaraladı
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        Aksaray'da boşandığı eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta bakıcı olarak çalışan Handan A. (37) ile bir ay önce boşandığı Fatih A. (47) otoparkta tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih A. üzerindeki bıçakla Handan A'yı yaraladı.

        Handan A, görev yaptığı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Fatih A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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