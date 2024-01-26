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        Aksaray'da köy okullarına kale ve voleybol direkleri yapıldı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıraklık eğitimi alan öğrenciler, köy okullarına kale, voleybol direği ve basketbol potaları yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:22 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:30
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        Aksaray'da köy okullarına kale ve voleybol direkleri yapıldı
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıraklık eğitimi alan öğrenciler, köy okullarına kale, voleybol direği ve basketbol potaları yaptı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başlattığı projeyle köy okullarına kale, voleybol direği ve basketbol potaları hazırladı.

        Projeye dahil olan Eskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hayırsever iş insanı tarafından hibe edilen ekipmanları okullara götürerek yerine montaj yaptı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine, tüm köy okullarının bahçelerine kale, voleybol ve basketbol direklerinin monte edildiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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