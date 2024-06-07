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        Aksaray'da köy okuluna yapılan çok amaçlı spor salonu törenle açıldı

        Aksaray'ın Eskil ilçesi Çukuryurt İlkokul ve Ortaokulu'na yapılan çok amaçlı spor salonu düzenlenen törenin ardından hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:11 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:11
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        Aksaray'da köy okuluna yapılan çok amaçlı spor salonu törenle açıldı
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        Aksaray'ın Eskil ilçesi Çukuryurt İlkokul ve Ortaokulu'na yapılan çok amaçlı spor salonu düzenlenen törenin ardından hizmete açıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine, 2023'te başlanılan salonu açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Tüm sportif faaliyetlerin yanı sıra, nişan ve özel günler için kullanılabilecek bir salon yapıldığını belirten Kılıçer, "Okul müdürümüz Soner Gökkaya'nın girişimleriyle, devletimiz ve köy halkımız el ele vererek böylesine geniş ve güzel bir salon yaptık. Salonumuzun inşaatı hummalı çalışma sonucunda hızlı şekilde tamamlandı. Salonda yaz kış tüm aktiviteler kolaylıkla yapılabilecek." diye konuştu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan duayla çok amaçlı spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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