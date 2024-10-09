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        Eskil'de kaçak yapılar yıkıldı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde tespit edilen kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 13:14 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:17
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        Eskil'de kaçak yapılar yıkıldı
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde tespit edilen kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaputaş Yaylası'nın merasındaki 16 kaçak yapı için Eskil Belediyesi Meclisi'nden yıkım kararı çıkartıldı.

        Yıkımın yapılacağı alana çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi.

        Alınan önlemlerin ardından yıkım yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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