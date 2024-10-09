Eskil'de kaçak yapılar yıkıldı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde tespit edilen kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde tespit edilen kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.
Kaputaş Yaylası'nın merasındaki 16 kaçak yapı için Eskil Belediyesi Meclisi'nden yıkım kararı çıkartıldı.
Yıkımın yapılacağı alana çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi.
Alınan önlemlerin ardından yıkım yapıldı.
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