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        GÜNCELLEME - Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

        Aksaray'da otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 08:54 Güncelleme: 18.10.2024 - 08:54
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        GÜNCELLEME - Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
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        Aksaray'da otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

        Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

        Olay yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tur otobüsünün Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru gittiğini belirtti.

        Otobüsün, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yol kenarına devrildiğini ifade eden Kumbuzoğlu, "Malesef bu trafik kazası sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre de 25 yaralımız var. Aksaray Devlet Hastanesi'ne sevklerini yaptık. Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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