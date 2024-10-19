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        Aksaray'da "4. Geleneksel Ağaçören Ceviz Festivali" başladı

        Aksaray'da "4. Geleneksel Ağaçören Ceviz Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 16:17 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:12
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        Aksaray'da "4. Geleneksel Ağaçören Ceviz Festivali" başladı
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        Aksaray'da "4. Geleneksel Ağaçören Ceviz Festivali" başladı.

        Valilik öncülüğünde Ağaçören ilçesindeki etkinlik alanında düzenlenen festival kapsamında Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve il protokol üyelerinin katılımıyla mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Vali Kumbuzoğlu ve beraberindekiler, kurdele keserek festivalin açılışını yaptı, alanda kurulan stantları gezdi.

        İlçedeki ceviz bahçelerinden toplanan cevizler ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar ilgi gördü.

        Kumbuzoğlu, gazetecilere, Aksaray'ın en güzel günlerinden birini daha yaşadığını söyledi.

        Ağaçören'de dördüncü kez Ceviz Festivali'ni düzenlediklerini belirten Kumbuzoğlu, festivalin hedefinin Ağaçören cevizini ülkeye tanıtmak olduğunu kaydetti.

        Etkinlikler kapsamında ceviz toplama yarışması, çocuk oyunları ve halk oyunları gösterileri düzenlendi.

        Festival, iki gün boyunca çeşitli yarışmalarla devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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