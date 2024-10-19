Aksaray'da "4. Geleneksel Ağaçören Ceviz Festivali" başladı.

Festival, iki gün boyunca çeşitli yarışmalarla devam edecek.

Ağaçören'de dördüncü kez Ceviz Festivali'ni düzenlediklerini belirten Kumbuzoğlu, festivalin hedefinin Ağaçören cevizini ülkeye tanıtmak olduğunu kaydetti.

Kumbuzoğlu, gazetecilere, Aksaray'ın en güzel günlerinden birini daha yaşadığını söyledi.

Vali Kumbuzoğlu ve beraberindekiler, kurdele keserek festivalin açılışını yaptı, alanda kurulan stantları gezdi.

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