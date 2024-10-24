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        GÜNCELLEME - Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:49
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        GÜNCELLEME - Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Mustafa Kayan idaresindeki 68 ABZ 442 plakalı otomobil, Yeşilova kara yolu Hatipağatolu çıkışında, Süleyman Altan kontrolündeki 06 ADJ 983 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, sürücü Kayan, kaza yerinde hayatını kaybetti, hafif ticari aracın sürücüsü Altan ile otomobildeki Sıddıka Kayan yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralıları sıkıştıkları yerden itfaiye ve AFAD ekipleri çıkardı.

        Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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