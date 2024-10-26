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        Aksaray'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:20 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:20
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        Aksaray'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Yusuf Taşkıran, (46) idaresindeki 59 ZH 337 plakalı otomobil, Akın köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ve otomobildeki Lütfü Akpolat (49), Tahir Şemin (58), Mahmut (39) ile Hasan Boz (62) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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