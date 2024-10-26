Aksaray'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Yusuf Taşkıran, (46) idaresindeki 59 ZH 337 plakalı otomobil, Akın köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ve otomobildeki Lütfü Akpolat (49), Tahir Şemin (58), Mahmut (39) ile Hasan Boz (62) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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