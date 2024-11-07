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        Aksaray'da kaldırıma çarpıp devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Aksaray'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 18:56 Güncelleme: 07.11.2024 - 18:56
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        Aksaray'da kaldırıma çarpıp devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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        Aksaray’da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Rahim Maraşlıoğlu (35) idaresindeki 06 AP 2773 plakalı kamyonet Makas Kavşağı’nda, kaldırıma çarparak devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Servet Kulak (40) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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