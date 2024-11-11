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        Aksaray'da hastanın dirgenle saldırdığı ağız ve diş sağlığı merkezi çalışanı 4 kişi yaralandı

        Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne muayene için gelen bir kişinin dirgen ile saldırdığı 3'ü güvenlik görevlisi 4 çalışan yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 15:45 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:45
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        Aksaray'da hastanın dirgenle saldırdığı ağız ve diş sağlığı merkezi çalışanı 4 kişi yaralandı
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        Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne muayene için gelen bir kişinin dirgen ile saldırdığı 3'ü güvenlik görevlisi 4 çalışan yaralandı.

        Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gelerek diş muayenesi olan Şevket Y, henüz belirlenemeyen nedenle personelle tartıştı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Şevket Y, otoparka bıraktığı dirgeni alarak tekrar hastaneye girdi. Şevket Y, güvenlik görevlileri Leyla S, Mehmet Ü. ve Mustafa Y'yi dirgenle yaraladı, temizlik görevlisi Cem A'yı da darbetti.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, Şevket Y'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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