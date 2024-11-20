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        Aksaray'da polisin temizlediği tabancanın ateş alması sonucu 1 çocuk yaralandı

        Aksaray'da polis memurunun tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 09:38 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:38
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        Aksaray'da polisin temizlediği tabancanın ateş alması sonucu 1 çocuk yaralandı
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        Aksaray'da polis memurunun tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında görevli polis memuru G.Ö'nün temizlediği tabancanın ateş alması sonucu karşısındaki E.C.D. (8) bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olayın ardından G.Ö, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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