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        Temizlediği tabancanın ateş alması sonucu bir çocuğun yaralanmasına neden olan polis tutuklandı

        Aksaray'da temizlediği tabancanın ateş alması sonucu bir çocuğun yaralanmasına neden olan polis memuru tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:32 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:32
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        Temizlediği tabancanın ateş alması sonucu bir çocuğun yaralanmasına neden olan polis tutuklandı
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        Aksaray'da temizlediği tabancanın ateş alması sonucu bir çocuğun yaralanmasına neden olan polis memuru tutuklandı.

        Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında yaşanan olayın ardından gözaltına alınan polis memuru G.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen polis memuru, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 8 yaşındaki E.C.D'nin taburcu edildiği öğrenildi.

        Aksaray'da 20 Kasım'da, polis lojmanlarında görevli polis memuru G.Ö'nün temizlediği tabancanın ateş alması sonucu, karşısındaki E.C.D. (8) bacağından yaralanmıştı. Polis memuru, gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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