Temizlediği tabancanın ateş alması sonucu bir çocuğun yaralanmasına neden olan polis tutuklandı Aksaray'da temizlediği tabancanın ateş alması sonucu bir çocuğun yaralanmasına neden olan polis memuru tutuklandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 22.11.2024 - 16:32 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:32 facebook

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