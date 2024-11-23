Aksaray'da fırtına bir evin çatısını uçurdu
Aksaray'ın Eskil ilçesinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu.
İlçeye bağlı Eşmekaya Beldesi'nde Durmuş Yeşil'e ait müstakil evin çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle Eskil-Aksaray kara yoluna devrildi.
Çatı parçalarından dolayı kara yolu trafiğe kapandı.
Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yolu trafiğe açtı.
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