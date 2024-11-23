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        Aksaray'da fırtına bir evin çatısını uçurdu

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 23:45 Güncelleme: 23.11.2024 - 23:55
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        Aksaray'da fırtına bir evin çatısını uçurdu
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu.

        İlçeye bağlı Eşmekaya Beldesi'nde Durmuş Yeşil'e ait müstakil evin çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle Eskil-Aksaray kara yoluna devrildi.

        Çatı parçalarından dolayı kara yolu trafiğe kapandı.

        Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yolu trafiğe açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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