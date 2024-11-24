Aksaray Öğretmenevi'nde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Aksaray Öğretmenevi'nde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aksaray Öğretmenevi'nde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da Hashas Mahallesi'ndeki öğretmenevinde kurutma makinasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen personelden 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, öğretmenevinde hasara yol açtı.
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