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        Aksaray Öğretmenevi'nde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Aksaray Öğretmenevi'nde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:25 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:25
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        Aksaray Öğretmenevi'nde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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        Aksaray Öğretmenevi'nde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Aksaray'da Hashas Mahallesi'ndeki öğretmenevinde kurutma makinasında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen personelden 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, öğretmenevinde hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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