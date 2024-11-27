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        Aksaray - Konya kara yolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:59 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:03
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        Aksaray - Konya kara yolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
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        Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Aksaray - Konya kara yolunun Sultanhanı ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

        Şehirlerarası yolda sürücüler de zor anlar yaşadı.

        Ayrıca bölgede Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam etti.

        Yetkililer yoğun sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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