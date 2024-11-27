Aksaray - Konya kara yolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Ayrıca bölgede Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam etti.

Aksaray - Konya kara yolunun Sultanhanı ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

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