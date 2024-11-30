Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:Aksaray

        Hakemler:Tuncay Kandemir, Ali Sarıkuzu

        Kuzeyboru: Dimitrova, Buket Gülübay, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Güldeniz Önal, Gamze Kılıç)

        Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladin, Jack (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol)

        Setler: 25-27, 25-18, 20-25, 19-25

        Süre: 113 dakika (33, 27, 27, 26 )

        AKSARAY

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Vedat Milor 'izinsiz' fotoğraflara isyan etti: Ben maymun değilim
        Vedat Milor 'izinsiz' fotoğraflara isyan etti: Ben maymun değilim
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Otomobilin yolcu otobüsüne çarptığı kaza kamerada
        Otomobilin yolcu otobüsüne çarptığı kaza kamerada
        Aksaray'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Aksaray'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Aksaray'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yara...
        Aksaray'da yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yara...
        Aksaray'da iş yerinde 15 bin makaron ele geçirildi
        Aksaray'da iş yerinde 15 bin makaron ele geçirildi
        Kuzeyboru - Volley Mulhouse Alsace: 3-1
        Kuzeyboru - Volley Mulhouse Alsace: 3-1
        Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
        Voleybol: Kadınlar CEV Kupası