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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:37 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:46
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.H. (48), H.N. (39), M.R.Ö. (33), A.E. (19), M.D. (29), M.A. (44), H.A. (19) ve H.H.Ç. (17) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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