Aksaray'da eski kocası tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Azra Şengül Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gürsel G.(29), Paşacık Mahallesi 1616. Sokak'ta 1,5 yıl önce boşandığı Azra Şengül Ş.(23) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

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