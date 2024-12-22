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        Aksaray'da eski kocası tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

        Aksaray'da eski eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 20:30 Güncelleme: 22.12.2024 - 20:30
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        Aksaray'da eski kocası tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı
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        Aksaray'da eski eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

        Gürsel G.(29), Paşacık Mahallesi 1616. Sokak'ta 1,5 yıl önce boşandığı Azra Şengül Ş.(23) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        Kavgaya dönüşen olayda Gürsel G, yanındaki bıçakla Azra Şengül Ş'yi bıçakla yaraladı ve kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Azra Şengül Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, Gürsel G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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