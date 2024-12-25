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        Aksaray'da eski eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı

        Aksaray'da eski eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 19:31 Güncelleme: 25.12.2024 - 19:40
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        Aksaray'da eski eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı
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        Aksaray'da eski eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gürsel G. (29), adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Azra Şengül Ş'nin (23) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Paşacık Mahallesi'nde 22 Aralık'ta Gürsel G, 1,5 yıl önce boşandığı Azra Şengül Ş'yi bıçakla yaralayarak kaçmıştı. Polis ekipleri, Gürsel G'yi Şifahane Mahallesi'nde saklandığı ikamette gözaltına almıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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