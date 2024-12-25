Aksaray'da eski eşini bıçakla ağır yaralayan kişi tutuklandı
Aksaray'da eski eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Aksaray'da eski eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gürsel G. (29), adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Azra Şengül Ş'nin (23) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Paşacık Mahallesi'nde 22 Aralık'ta Gürsel G, 1,5 yıl önce boşandığı Azra Şengül Ş'yi bıçakla yaralayarak kaçmıştı. Polis ekipleri, Gürsel G'yi Şifahane Mahallesi'nde saklandığı ikamette gözaltına almıştı.
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