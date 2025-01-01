Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti

Kumbuzoğlu, incelemelerin ardından gazetecilere, yeni yılın herkes için iyilik getirmesini dileyerek, "2025 yılı için başarı dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Devletimiz, kahraman askeri ve polisiyle milletimizin yanındadır." dedi.

Uygulama noktasında sürücü ve yolcuların da yeni yılını kutlayan Kumbuzoğlu, çeşitli hediyeler verdi.

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