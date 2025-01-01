Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:48 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti.

        Vali Kumbuzoğlu, sağlık hizmetleri istasyonu, TOKİ Polis Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

        Uygulama noktasında sürücü ve yolcuların da yeni yılını kutlayan Kumbuzoğlu, çeşitli hediyeler verdi.

        Kumbuzoğlu, incelemelerin ardından gazetecilere, yeni yılın herkes için iyilik getirmesini dileyerek, "2025 yılı için başarı dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Devletimiz, kahraman askeri ve polisiyle milletimizin yanındadır." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edeceğiz (3)
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edeceğiz (3)
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aksaray'da konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aksaray'da konuştu:
        Kazada yola savrulan yaralı baba-kız birbirine sarıldı
        Kazada yola savrulan yaralı baba-kız birbirine sarıldı
        Aksaray'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Aksaray'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        "Aksaray'ın Sultanları"nda yüzler gülüyor
        "Aksaray'ın Sultanları"nda yüzler gülüyor
        Aksaray'da kaçak alkol operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Aksaray'da kaçak alkol operasyonunda 4 zanlı yakalandı