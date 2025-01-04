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        Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 00:10 Güncelleme: 04.01.2025 - 00:10
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        Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Cihan Yüksel idaresindeki 68 BS 013 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu 18. kilometresinde henüz kimliği belirlenemeyen yayaya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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