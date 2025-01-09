Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada M.K'nin kent merkezindeki adresine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 371 ecstasy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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