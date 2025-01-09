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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:47 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:54
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada M.K'nin kent merkezindeki adresine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 371 ecstasy hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        M.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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