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        Aksaray'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:07 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:16
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        Aksaray'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Süleyman Uz'a (53) ait Setik Yaylası'ndaki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde Uz'un cansız bedenini buldu.

        Uz'un cenazesi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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