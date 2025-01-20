Aksaray'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Uz'un cenazesi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Süleyman Uz'a (53) ait Setik Yaylası'ndaki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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