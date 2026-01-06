Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arıbaş, gazetecilerle bir araya geldi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

ASÜ Sosyal Tesis Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Arıbaş, öğrencilerin TÜBİTAK'a daha çok proje üretmesi için destek olduklarını ve 18 projenin daha TÜBİTAK'tan destek gördüğünü söyledi.

ASÜ'de öğrencilerin çalışmalarını daha verimli yapabilmesi için 2 bilgisayar laboratuvarı açarak dijitalleşme yönünde projeler yürüttüklerini belirten Arıbaş, "Geçen sene yaptığımız çalışmalar sayesinde ASÜ artık akrediteli bir üniversite statüsünde. Bu daha çok uluslararası tanınırlığımızın ve bilimsel çalışmalarımızın ön plana çıkması için önemliydi. ASÜ, şehirde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile entegreli bir şekilde ve ortak iş birliği ile çalışmalarına devam ediyor. Özellikle sanayi ve organize sanayideki yatırımcılarımızın da desteği ile teknopark çalışmalarımızda önemli bir mesafe katettik. Tıp fakültemiz kendi binasında önümüzdeki yıl itibarıyla öğrenci kabul etmeye başlayacak. Fakültenin akreditasyon sürecide başladı. En kısa zamanda uluslararası tanınırlıkla daha rahat bir çalışma imkanına sahip olacağız. Üniversite imkanlarının daha iyi yerlere ulaşması için çabalıyoruz ve bu konuda özverili şekilde çalışmaya devam edeceğiz."