Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arıbaş, gazetecilerle bir araya geldi

        Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 14:43 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arıbaş, gazetecilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        ASÜ Sosyal Tesis Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Arıbaş, öğrencilerin TÜBİTAK'a daha çok proje üretmesi için destek olduklarını ve 18 projenin daha TÜBİTAK'tan destek gördüğünü söyledi.

        ASÜ'de öğrencilerin çalışmalarını daha verimli yapabilmesi için 2 bilgisayar laboratuvarı açarak dijitalleşme yönünde projeler yürüttüklerini belirten Arıbaş, "Geçen sene yaptığımız çalışmalar sayesinde ASÜ artık akrediteli bir üniversite statüsünde. Bu daha çok uluslararası tanınırlığımızın ve bilimsel çalışmalarımızın ön plana çıkması için önemliydi. ASÜ, şehirde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile entegreli bir şekilde ve ortak iş birliği ile çalışmalarına devam ediyor. Özellikle sanayi ve organize sanayideki yatırımcılarımızın da desteği ile teknopark çalışmalarımızda önemli bir mesafe katettik. Tıp fakültemiz kendi binasında önümüzdeki yıl itibarıyla öğrenci kabul etmeye başlayacak. Fakültenin akreditasyon sürecide başladı. En kısa zamanda uluslararası tanınırlıkla daha rahat bir çalışma imkanına sahip olacağız. Üniversite imkanlarının daha iyi yerlere ulaşması için çabalıyoruz ve bu konuda özverili şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

        Program, gazetecilerin soru ve görüşleri sonrası sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!

        Benzer Haberler

        Aksaray'da mandıra çöktü, çok sayıda hayvan telef oldu
        Aksaray'da mandıra çöktü, çok sayıda hayvan telef oldu
        Ahır çöktü: 12 küçükbaş hayvan öldü
        Ahır çöktü: 12 küçükbaş hayvan öldü
        Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
        Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
        Aksaray'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Aksaray'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        'Yanlış iğne' iddiasıyla yatalak olan 4 yaşındaki Mihra yaşam mücadelesi ve...
        'Yanlış iğne' iddiasıyla yatalak olan 4 yaşındaki Mihra yaşam mücadelesi ve...
        Aksaray'da banyoda elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
        Aksaray'da banyoda elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti