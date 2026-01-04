Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da banyoda elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde banyoda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 18:44 Güncelleme: 04.01.2026 - 18:49
        Aksaray'da banyoda elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
        Aksaray'ın Eskil ilçesinde banyoda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı İkizce Yaylası'nda Yusuf Cankurtaran (20), banyoda bulunan elektrikli sobanın akımına kapıldı.

        Ailesinin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen sağlık ekipleri, Cankurtaran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Cankurtaran'ın Nevşehir'de üniversite okuduğu, ziyaret için ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

