Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 23:27 Güncelleme: 04.01.2026 - 23:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Enver İnanç idaresindeki 68 KL 551 plakalı otomobil, Eskil-İkizce Yaylası yolunda şarampola devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Enver İnanç ile araçta bulunan Muhammed Ali Kırgıl ve Enes Mutlu yaralandı.

        Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mutlu ve Kırgıl, daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Venezuela'ya yeni tehdit
        Trump'tan Venezuela'ya yeni tehdit
        Venezuela'nın silahlı kuvvetleri aktif hale getirildi
        Venezuela'nın silahlı kuvvetleri aktif hale getirildi
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Çin: Hiçbir ülke polis veya yargıç gibi davranamaz
        Çin: Hiçbir ülke polis veya yargıç gibi davranamaz
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        Beşiktaş'ın serisini F.Bahçe bitirdi!
        Beşiktaş'ın serisini F.Bahçe bitirdi!
        Buruk ve Tekke'den Süper Kupa açıklaması
        Buruk ve Tekke'den Süper Kupa açıklaması
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü

        Benzer Haberler

        'Yanlış iğne' iddiasıyla yatalak olan 4 yaşındaki Mihra yaşam mücadelesi ve...
        'Yanlış iğne' iddiasıyla yatalak olan 4 yaşındaki Mihra yaşam mücadelesi ve...
        Aksaray'da banyoda elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
        Aksaray'da banyoda elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
        Banyoda elektrikli soba yakan genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti
        Banyoda elektrikli soba yakan genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti
        Banyoda akıma kapılan Yusuf öldü
        Banyoda akıma kapılan Yusuf öldü
        Kar ve yağmur yağışı Tuz Gölü'nü umutlandırdı
        Kar ve yağmur yağışı Tuz Gölü'nü umutlandırdı
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi