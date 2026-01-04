Aksaray'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mutlu ve Kırgıl, daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada sürücü Enver İnanç ile araçta bulunan Muhammed Ali Kırgıl ve Enes Mutlu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

