Aksaray'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Aksaray'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Ç'nin kent merkezindeki ikametinde sahte içki imal ettiğini belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 273 litre viski, 27,5 litre etil alkol, 1 litre sahte viski aroması, 295 sahte bandrol, 119 marka etiketi ve 112 marka kapağı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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