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        Aksaray'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Aksaray'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 14:57 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:57
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        Aksaray'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Aksaray'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Ç'nin kent merkezindeki ikametinde sahte içki imal ettiğini belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 273 litre viski, 27,5 litre etil alkol, 1 litre sahte viski aroması, 295 sahte bandrol, 119 marka etiketi ve 112 marka kapağı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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