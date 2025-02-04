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        Aksaray'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

        Aksaray'da tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:09 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:59
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        Aksaray'da kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Aksaray'da tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülağaç ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, dağlık alanda kazı yapan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan el dedektörü, 3 kazma, 3 kürek, levye demiri ve bakır çubuğa el konuldu.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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