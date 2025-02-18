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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 12:12 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:12
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 39 fişek, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 800 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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