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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Aksaray'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birçok ülkede 500-600 saat uygulamalardan sonra öğretmen atamalarının yapıldığını belirterek, "Biz de geçtiğimiz ekim ayında TBMM'de kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile beraber Milli Eğitim Akademisi kurduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:06 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:06
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Aksaray'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı:
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birçok ülkede 500-600 saat uygulamalardan sonra öğretmen atamalarının yapıldığını belirterek, "Biz de geçtiğimiz ekim ayında TBMM'de kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile beraber Milli Eğitim Akademisi kurduk." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aksaray'a gelen Tekin, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tekin, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile makamında görüştükten sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

        Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Tekin, Bakanlık olarak 81 ilde belirli aralıklarla değerlendirme toplantıları yaptıklarını söyledi.

        Merkezden alınan kararların ve politikaların illerde nasıl karşılık aldığını görmek adına bu toplantıları düzenlediklerini belirten Tekin, şöyle konuştu:

        "Bakan yardımcılarımız ve birim amirlerimizle beraber kentteyiz. Yaptığımız işlerin sahadaki karşılığını almak için yerel siyasete çok ihtiyacımız var. Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Aksaray'da da eğitim ve öğretim altyapısı 2002 ile kıyaslanmayacak düzeyde gelişmiş durumda. 2002 öncesi Türkiye ile 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı arasındaki Türkiye, iki farklı ülke gibi duruyor. Birisinde öğrenci başına derslik ortalaması 40'lı rakamlarda, 70-80 kişilik sınıflarda eğitimin yapıldığı bir Türkiye var. Diğerinde ortalama derslik başına öğrenci sayısının 20'lere düştüğü bir Türkiye var. Birisinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının yine dünya ortalamalarının çok üstünde olduğu bir Türkiye varken, bugün OECD ortalamalarına erişmiş bir Türkiye var. Bu gerçekten eğitim ve öğretim alanında ülkemizde yapılan ciddi devrim. Bunun sonuçlarını da almaya başladık."

        Tekin, uluslararası ölçme ve değerlendirme yapan mekanizmaların Türkiye ile ilgili raporlarını bakanlık olarak sürekli değerlendirdiklerini dile getirdi.

        - "Matematik ve fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında Avrupa'da birinci durumdayız"

        Trendin 2002'den itibaren sürekli yukarı doğru olduğuna işaret eden Tekin, "2024 aralık ayı başında OECD'nin yaptığı bir değerlendirme Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ile Türkiye, fiziki ve teknolojik altyapıya yaptığı yatırımların karşılığını eğitimin niteliği açısından da almış oldu. Matematik ve fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında Avrupa'da birinci olmuş durumdayız. Bunlar çok ciddi adımlar. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Tekin, Türkiye'nin eğitim konusunda ciddi mesafe katettiğini vurguladı.

        Eğitimin çok dinamik bir alan olduğuna dikkati çeken Tekin, şöyle devam etti:

        "Geldik, artık iyiyiz ve rahatız olmaz. Sürekli kendimizi geliştirmek durumundayız. Şimdi eğitim ve öğretimle ilgili dünyada var olan yenilikleri ve sorunların çözümü için alınan tedbirleri biz de ülkemizde uygulamaya başladık. Bunlardan bir tanesi, öğretmen yetiştirme sürecinde yeni modeller dünyada uygulanmaya başladı. Öğretmen olarak istihdam edilen kişilerin mesleğe başlamadan önce uzun bir uygulama tecrübesi olması. örnek olarak uygulanmaya başlandı. Birçok ülkede 500-600 saat uygulamalardan sonra öğretmen atamaları yapılıyor. Biz de geçtiğimiz ekim ayında TBMM'de kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile beraber Milli Eğitim Akademisi kurduk. Milli Eğitim Akademisi, bundan sonra öğretmen olarak istihdam edeceğimiz arkadaşları mesleğe başlamadan önce ve başladıktan sonra 5'er yıllık periyotlarla kendilerini sürekli geliştirmesi açısından hizmet içi eğitmeler verecek. Bu anlamda illerimizde fiziki altyapısı uygun olan yerleri Milli Eğitim Akademisi olarak değerlendirmek istiyoruz."

        Tekin, Milli Eğitim Akademisinin ilk örneklerinden birinin Aksaray'da hayata geçeceğini kaydetti.

        Bakan Tekin ve beraberindekiler, toplantının ardından Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'i ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında brifing aldı.

        Daha sonra parti binasına geçen Tekin, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk ve partililerle görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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