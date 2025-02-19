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        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 00:24 Güncelleme: 19.02.2025 - 00:28
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        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Mehmet Efe K. (16) idaresindeki 68 AAN 040 plakalı otomobil ile Emre U. (26) kontrolündeki 68 ABV 545 plakalı hafif ticari araç Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sek edildi.

        Kazada, sürücülerle araçlardaki Alim Ç. (16) ile İsa Ç. yaralandı.

        Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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