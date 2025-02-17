Elinden cep telefonu alan ağabeyi ile annesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

AKSARAY’da elinden cep telefonunu alan ağabeyi Ali Oruç (30) ile annesi Nutuya Oruç'u (46) bıçaklayan Yasin Oruç (25), yakalanıp tutuklandı. Yaralı anne ve oğlu ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olay, 13 Şubat’ta saat 17.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi’nde, 5 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Yasin Oruç ile elinden telefonunu alan ağabeyi Ali Oruç ve annesi Nutuya Oruç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yasin Oruç, ağabeyi Ali Oruç ve annesi Nutuya Oruç’u bacaklarından bıçakla yaraladı. Sesleri duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adresi polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Nutuya Oruç ve Ali Oruç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Yasin Oruç dün polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Yasin Oruç, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yaralı anne ve oğul da tedavilerinin ardından taburcu oldu. Anne Nutuya Oruç, kendisini yaralayan oğlundan şikayetçi olmadı. Ali Oruç ise kardeşi Yasin Oruç'tan şikayetçi oldu.