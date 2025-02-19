Vali Kumbuzoğlu buldukları parayı polise teslim eden öğrencilere plaket verdi

Öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı plaket veren Kumbuzoğlu, örnek bir davranışın sergilendiğini kaydetti.

Kumbuzoğlu, valilikte Aksaray Üniversitesi öğrencileri Kağan Divanoğlu, İsmail Caner Turan ve Muhammed Emin Demiray ile bir süre sohbet etti.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, buldukları parayı polise teslim eden üniversite öğrencilerini tebrik etti.

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